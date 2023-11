LIVE Milan-Fiorentina 1-0 | ultimi assalti viola | dentro Ikoné e Kouamé

(Di sabato 25 novembre 2023) E' la serata in cui Pioli e Italiano, tecnici di, chiedono un segnale forte ai loro attaccanti: da una parte Luka Jovic,...

Serie A – Milan-Fiorentina 1-0 : rossoneri in attesa di ripartire | LIVE News

LIVE Milan-Fiorentina 1-0: Jovic fallisce il gol dell'ex, entra Camarda ed è già storia|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: RIGORE DUBBIO NON CONCESSO

78' - Bonaventura imbecca Nzola al centro dell'area ma l'arbitro fischia un fallo di mano. Intanto si scalda Ikoné 77' - Momento di nervosismo, anche Pioli ha da ridire ...

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: PALO DI NICO

67' - EPISODIO DUBBIO! Su uno scontro di gioco tra Calabria e Parisi che ha la peggio. Medici in campo e ceck, ma per arbitro e Var non c'è nulla di irregolare nel comportamento ...