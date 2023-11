LIVE Milan-Fiorentina 1-0 | Jovic fallisce il gol dell'ex

(Di sabato 25 novembre 2023) E' la serata in cui Pioli e Italiano, tecnici di, chiedono un segnale forte ai loro attaccanti: da una parte Luka,...

Milan-Fiorentina LIVE 1-0 : Maignan mura Beltran in uscita - poi si ferma per i crampi

Moviola Milan-Fiorentina 1-0 : dubbi sul cartellino per Parisi | LIVE News

Milan - Fiorentina LIVE 1 - 0: Maignan mura Beltran in uscita, poi si ferma per i crampi

A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Fiorentina 1 - 0: sintesi e moviola 56 - Punizione dal ...

Milan - Fiorentina live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Milan-Fiorentina 1-0 LIVE: segna Theo su rigore Sky Sport

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: PALO DI NICO

67' - EPISODIO DUBBIO! Su uno scontro di gioco tra Calabria e Parisi che ha la peggio. Medici in campo e ceck, ma per arbitro e Var non c'è nulla di irregolare nel comportamento ...

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: AVVIO SCOPPIETTANTE

53' - Beltran si trova ancora in area ma Calabria lo anticipa. 50' OCCASIONE VIOLA! Beltran s'invola in rete, Maignan gli toglie a palla dai piedi. Bravo e tempestivo il ...