LIVE – Messina-Juve Stabia 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Ladi, match valido per la quindicesima giornata del girone C di. Allo stadio San Filippo-Franco Scoglio una squadra in crisi come quella giallorossa peloritana che è reduce da quattro ko di fila sfida la capolista campana che però non ha vinto le ultime due partite. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16.15 di sabato 25 novembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 36? –IN VANTAGGIO! 30? – Poche emozioni in questa prima mezz’ora di ...