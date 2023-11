LIVE – Juventus U23-Arezzo 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) LadiU23-, match valido per la quindicesima giornata del girone B di. Allo stadio Moccagatta di Alessandria i bianconeri sfidano i toscani per provare a risollevarsi in classifica: penultima la squadra B della Vecchia Signora, undicesimi e dunque fuori dalla zona playoff la formazione ospite. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di sabato 25 novembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHNEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Palumbo, Hasa, Turicchia; Mbangula, Guerra. A disposizione: Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Cerri, Ntenda, ...