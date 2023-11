LIVE – Juventus-Inter | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) La, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta a tornare in campo contro l’nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Si tratta di uno scontro tra la prima e la seconda in classifica, che potrebbe essere importante per stabilire le gerarchie del torneo. Nella giornata odierna, sabato 25 novembre, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.