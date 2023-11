LIVE Italia-Svizzera | Finale Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurre per cambiare la storia dalle 10 00

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dideglidifemminili. Lesfidano le campionesse del mondo nell’ultimo atto di questa rassegna continentale, cercando il primo successono nelladi questa competizione. Al massimo infatti, maschi o donne non fa differenza, l’ha raggiunto ladegli, venendo sempre sconfitta. La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto, in funzione di ...

Coppa Davis, Italia - Serbia non è solo Sinner - Djokovic: live su SuperTenniX alle 12

L'ultimo, nel 1976 a Bologna, rappresenta l'inizio del cammino che ha portato l'a conquistare il primo e finora unico trionfo della sua storia. Se l'dovesse vincere, festeggerebbe il ...

Italia-Olanda 2-1: Sinner-Sonego vincono il doppio in due set, Azzurri in semifinale! La Gazzetta dello Sport

Italia in semifinale, Olanda ko: doppio decisivo Sky Sport

Coppa Davis, Italia-Serbia non è solo Sinner-Djokovic: live su SuperTenniX alle 12

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998.

Italia-Serbia in Coppa Davis, oggi Sinner-Djokovic e Musetti-Kecmanovic: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e in chiaro su Rai 2. Diretta streaming possibile con Raiplay.it, Sky Go e NOW. Il ...