LIVE Italia-Svizzera 5-6 | Finale Europei curling 2023 in DIRETTA | le azzurre giocano una grandissima partita | ma si arrendono all’ultimo stone

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 12.58 Laè iniziata con una mano nulla ed una rubata dall’. Sono poi cresciute le elvetiche, che hanno ribaltato l’inerzia dell’incontro con la mano rubata nel sesto end. Non è mancata la reazione delle, le quali sono rimaste in scia ed hanno messo a segno 2 punti nella nona mano per arrivareend sul punteggio di 5-5. Nel decimo e decisivo end lene hanno giocato benissimo, ma sono state ...