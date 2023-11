LIVE Italia-Svizzera 5-5 | Finale Europei curling 2023 in DIRETTA | tutto in parità al decimo end Ultimo stone per le elvetiche

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Ottima guardia piazzata da Zardini Lacedelli, con lache tocca la center line. 12.31 Comunque vada a finire grandissima prestazione dell’, che è riuscita a portare le campionesse del mondo all’end in perfetta. In questa mano sono importantissime le prime. 12.30 NON SBAGLIA STEFANIA!! Non fallisce la bocciata Constantini, che marca 2 punti.5-5. 12.29 ERRORE DI PAETZ!! La skipboccia laazzurra, ma non riesce a prendere il secondo sasso azzurro. Con una bocciata piena Constantini potrebbe mettere 2 punti. 12.28 Non riesce la doppia bocciata a Constantini, con la prima...