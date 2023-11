LIVE Italia-Svizzera 1-0 | Finale Europei curling 2023 in DIRETTA | mano rubata nel secondo end per le azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Errore di Howald! Laaveva provato a giocare un 'hit and roll' sulla stone azzurra in casa, ma sbatte contro la guardiana. 10.35 Overcurla leggermente la stone di Zardini Lacedelli, con la stone azzurra che non riesce a coprirsi dietro la guardiana. 10.34 Laapre con una guardia laterale profondissima, questa volta sul lato destro della pista. 10.33 L'cambia strategia in apertura di terzo end, scegliendo di posizionare una guardia centrale. La stone azzurra pizzica la center line, e quindi non è bocciabile. 10.32 Grandissimo inizio di partita per Stefania Constantini. La skip azzurra è stata perfetta con le ultime stone dei primi due end, impedendo prima unada ...