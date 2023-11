LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | Russell si mette in testa | le Ferrari lavorano sul passo

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Verstappen balza davanti al compagno di squadra in seconda posizione, mentresi è migliorato: 1:24.829. 11.55 Tornano in pista le dueche continuano a lavorare sulgara. 11.52 La maggior parte dei piloti è tornata ai box, mentre alcuni di coloro che non avevano fatto registrare tempi si stanno migliorando ora. 11.50 Stroll e Alonso si mettono rispettivamente in terza e quarta posizione, staccati di oltre tre decimi da. 11.49 Questi i tempi fatti registrare finora: 1 GeorgeMercedes 1:25.163 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.254 1 3 Lance STROLL Aston Martin+0.357 3 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.380 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.499 1 6 Oscar PIASTRI McLaren+0.512 1 7 Lando ...