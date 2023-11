LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | inizia il Q2 | Sainz fuori già in Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 BANDIERA VERDE! Via al Q2. 15.24 E’ la prima eliminazione in Q1 in stagione per Carlos: Ferrari che aveva mostrato una certa costanza in qualifica quest’anno. 15.23 Anche Leclerc non è stato brillante: il monegasco non sembra avere la velocità per lottare per la pole. 15.22 Questi i tempi del Q1: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:24.160 2 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.049 2 3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.126 2 4 Alexander ALBON Williams+0.138 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.177 2 6 Lando NORRIS McLaren+0.208 2 7 Lance STROLL Aston Martin+0.245 2 8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.265 2 9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.277 210 Charles LECLERC Ferrari+0.299 2 11 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.301 2 12 Oscar PIASTRI McLaren+0.327 2 13 Fernando ALONSO Aston Martin+0.341 2 14 Esteban OCON ...