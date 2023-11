LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | fra poco la terza sessione di libere | Leclerc per costruire la pole

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.14 Nelle ultime cinque edizioni hanno vinto solo Lewis Hamilton e Max Verstappen: l’inglese nel 2018 e nel 2019, l’olandese dal 2020 al 2022, con la vittoria del 2021 che fu decisiva proprio nella conquista del titolo mondiale sul diretto rivale. 11.10 I migliori risultati del Cavallino Rampante nel GP di Abusono quattro secondi posti, conquistati da Fernando Alonso nel 2011 e nel 2012, a cui si sommano quelli raggiunti da Sebastian Vettel (2018) e Charles(2022). 11.06 Abuper la Ferrari è una sorta di bestia nera: mai la Rossa ha vinto a Yas Marina in ben 14 edizioni, né centrato una volta laposition. 11.02 Le basi per una buona qualifica per la Rossa sono state gettate già ieri con un ottimo Charles ...