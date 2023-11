LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | cominciano le FP3

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 BANDIERA VERDE! Via alle FP3. 11.26 Questa invece la classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 822 2 MERCEDES 3923 FERRARI 388 4 MCLAREN MERCEDES 284 5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 273 6 ALPINE RENAULT 120 7 WILLIAMS MERCEDES 28 8 ALPHATAURI HONDA RBPT 21 9 ALFA ROMEO FERRARI 16 10 HAAS FERRARI 12 11.22 Questa la classifica mondiale prima dell’ultima gara: Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 549 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 273 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 232 Carlos Sainz ESP FERRARI 200 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 200 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 195 Charles Leclerc MON FERRARI 188 George Russell GBR MERCEDES 160 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 89 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 73 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 62 Esteban ...