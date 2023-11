LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2023 in DIRETTA | alle 15 00 le qualifiche | Leclerc all’assalto della pole

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Siamo giunti all’ultima gara di una stagione intensa e avvolgente: a Yas Marina non sono in palio i titoli mondiali, essendo andato quello piloti a Max Verstappen e quello costruttori alla Red Bull. 14.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di Abu. 12.34 La nostradelle FP3 finisce qui. Appuntamento15.00 per le. A più tardi. 12.33 Questi i tempiFP3: 1 George RUSSELL Mercedes 1:24.418 5 2 Lando NORRIS McLaren+0.095 5 3 Oscar PIASTRI McLaren+0.392 5 4 Alexander ALBON Williams+0.511 65 CharlesFerrari+0.681 4 6 Max VERSTAPPEN Red Bull ...