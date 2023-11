LIVE Biathlon | Staffetta mista Oestersund 2023 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi guidano l’assalto azzurro al podio | si parte alle 14 50

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SINGLE MIXED RELAY DI12.30 14:32 Nella prima gara di giornata si è imposta la Svezia su Norvegia e Francia. I pronostici per latradizionale non si discostano molto, anche se l’Italia con la formazione titolare sogna il primo exploit stagionale. 14:30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelladi(Svezia), valida per la giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo-2024 di. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla...