LIVE Biathlon | Staffetta mista Oestersund 2023 in DIRETTA | l’Italia insegue il podio | presenti Wierer e Vittozzi

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelladi Ostersund (Svezia), valida per la giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo-2024 di. Dopo un’attesa spasmodica è finalmente arrivato il momento di tornare ad assaporare quel sano spirito agonistico e di iniziare una nuova stagione che promette faville. Giornata dedicata alle staffette miste e alle 14.50 parte quella con il format olimpico, che da quest’anno vedrà tutti e 4 i componenti, sia maschi che femmine, cimentarsi su frazioni da 6 km.punta in alto in una specialità da sempre fucina di enormi soddisfazioni per il Belpaese. Svezia, Francia e Norvegia. Si ...