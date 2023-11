LIVE Biathlon | Staffetta mista Oestersund 2023 in DIRETTA | inizia la gara! Bionaz al lancio per un’Italia ambiziosa

Leggi su oasport

14:55 Ci siamo, prima sessione in piazzola e si spara da terra. 14:54 Al km 1,6 Italia, Francia, Svezia, Norvegia e Germania racchiude in un fazzoletto. Plotone molto allungato quando si va verso il primo poligono. 14:53sta tenendo un ritmo più che sostenuto, con diversi atleti che hanno già perso le code del gruppo. 14:52 Al fianco dell'azzurro ci sono Fillon Maillet e Nelin, infatti Italia, Francia e Svezia passano in quest'ordine al primo rilevamento cronometrico posto dopo 800 metri. Norvegia 4a e Germania 5a, sono subito tutte davanti le nazioni che lotteranno per vittoria e podio. 14:51 Partenza decisa e con grade piglio di Didier, che si ...