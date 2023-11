LIVE Biathlon | Staffetta mista Oestersund 2023 in DIRETTA | a metà gara Norvegia davanti | inseguono Germania e Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SINGLE MIXED RELAY DIDALLE 12.30 15:25 Ai 12.8 kmcon Knotten che ha 25? di margine su Schneider.a 502 in compagnia di Braisaz e Davidova, due ottimi treni a cui rimanere agganciati. 15:23 Peccato per i quattro errori in piedi di Giacomel, ma i due giovani azzurri nel complesso hanno fatto vedere che sono sul pezzo e vogliono essere protagonisti anche individualmente. Per l’ora è il momento di Dorothea Wierer, vediamo l’azzurra come sta soprattutto nel fondo dopo l’influenza patita nell’avvicinamento. 15:22 Seconda piazza provvisoria per la, che con cinque ricariche utilizzate paga 18? dai norvegesi. Terza ...