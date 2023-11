(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - La coppia azzura Sinner-Sonego batte 6-3 6-4 ladi Djokovic-Kecmanovic e conquista ladi, dove sfiderà l'Australia. Sinnercosì due volte in un giorno il numero uno al mondo Djokovic. La squadra capitanata da Filippo Volandri ha battuto 2-1 lasul veloce indoor di Malaga. Decisivo il doppio giocato da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che ha battuto quello serbo composto da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo 1h35' di gioco. Le due squadre erano sull'1-1 dopo i due singolari: Kecmanovic aveva battuto Lorenzo Musetti, mentre Jannik Sinner aveva avuto la meglio su Djokovic.

L'Italia supera la Serbia, azzurri in finale di Coppa Davis

