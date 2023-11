L’Italia si mobilita contro la violenza sulle donne | voce a migliaia per un cambiamento

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma si colora die determinazione mentremarcano un punto di svoltala. L'evento organizzato da "Non una di meno" nel cuore della Capitale ha raccolto una marea umana, partendo dal Circo Massimo in direzione San Giovanni. Questa manifestazione, in occasione della Giornata dedicata dall'Onu allale, è diventata il terreno fertile per voci di, richieste di azioni concrete e riflessioni profonde.dei manifestantiLella Palladino, vicepresidente di ‘Una, nessuna centomila’, sottolinea l'urgenza di una svolta strutturale: "Basta! È il momento di passare dalle parole ai fatti. Da troppo tempo i centri ...