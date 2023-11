L' Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni | Serbia battuta 2-1

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) –25dall'ultima volta, l'è indi. In semi, la squadra capitanata da Filippo Volandri ha battuto 2-1 lasul veloce indoor di Malaga. Decisivo il doppio giocato da Jk Sinner e Lorenzo Sonego che ha battuto quello serbo composto da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-41h35? di gioco. Le due squadre erano sull'1-1i due singolari: Kecmanovic aveva battuto Lorenzo Musetti, mentre Jk Sinner aveva avuto la meglio su Djokovic diventando così il primono a battere per tre volte un numero 1 del mondo e il primo in assoluto a piegare Djokovic ...