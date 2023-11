L' Italia brinda con Ceferin | ma tanto l’Europeo non lo rivince

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) Mi auguro che siate ancora tutti sbronzi per i brindisi che dovete dedicare a, il presidente dell’Uefa che in tempi non sospetti, cioè ben prima di-Macedonia del Nord, aveva chiaramente fatto capire che gli Azzurri si sarebbero dovuti qualificare agli Europei del 2024 a tutti i costi. Così è stato, e non sarò certo io, che vorrei vedere le sale Var di tutto il mondo al rogo a lamentare il fatto che all’ultimo minuto della partita contro l’Ucraina chi doveva controllare si sia addormentato. L’è qualificata, e sarà un piacere batterla in Germania. Sfigata l’Ucraina, il cui ingresso agli Europei scalda i cuori meno del suo ingresso in Europa. Il brand, Gravina insegna, conta più della guerra, e ora la Nazionale allenata da Serhiy Rebrov dovrà giocarsela ai playoff con una possibile finale da cortocircuito ...