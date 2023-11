L’inquietante agenda di Wilders e i compromessi necessari per governare

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) La vittoria di Geert, e del suo Partito per la Libertà, è un evento tutt’altro che banale e non circoscritto unicamente ai Paesi Bassi: il suo successo avrà conseguenze di vasta portata anche alle nostre latitudini, come sottolineato da vari osservatori.è un sovranista della miglior (o peggior) specie, saldamente anti-europeista, e le sue politiche puntano a una stretta sull’immigrazione, a ridurre il contributo economico olandese all’Unione e bloccare l’ingresso di nuovi membri, tra cui l’Ucraina. Non è una sorpresa che questa vittoria abbia galvanizzato i «piccoli Trump» europei, come ha scritto Euractiv. Il premier ungherese Viktor Orban non ha esitato a parlare di «vento del cambiamento», mentre la leader del Rassemblement National francese Marine Le Pen ha subito esaltato la «difesa delle identità nazionali». Non poteva mancare ...