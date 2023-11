Liga | il Barcellona stecca con il Rayo Vallecano | pari con autogol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Brutto pareggio per ilin: la squadra di Xavi va sotto con ile si salva solo con unnel finale Riprende lae il, orfano di Gavi, si ferma con il. La squadra di Xavi non va oltre il pareggio con la terza squadra di Madrid. Passano in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo con la rete di Unai Lopez e i catalani trovano il pareggio solo nel finale con l’di Lejeune. I blaugrana guadagnano un punto momentaneo per avvicinarsi al Real Madrid, che scenderà in campo domani a casa del Cadice e, in caso di vittoria, allungherebbe di 4 punti. Anche la capolista Girona, che giocherà lunedì sera con l’Athletic Bilbao, può allungare il suo ...