Libano | la minaccia al nord | perché la guerra può cambiare radicalmente

(Di sabato 25 novembre 2023) A Gaza la lotta era ancora furiosa ieri. Dopo un video palestinese che mostrava militanti di Hamas sparare da appostamenti fra le macerie, i soldati ebraici del reparto Egoz hanno filmato la loro azione per stanare terroristi dal campo di Al Shati. In 24 ore l'aviazione ha colpito 300 obbiettivi. La Brigata Golani, con carri armati e droni, ha distrutto una posizione di Hamas e la Brigata Bislamach ha trovato una galleria sotto una moschea. Caldissimi i fronti dele del Mar Rosso, dove Hezbollah e Huthi sono giostrati dall'Iran. Gli sciiti libanesi hanno effettuato 21 attacchi missilistici suld'Israele, il maggior numero dall'8 ottobre. La bordata più pesante era di 48 razzi Katjusha verso Safed, ma per Israele solo 35 razzi hanno passato il confine, venendo abbattuti. Hezbollah voleva vendicare l'uccisione, in un raid ebraico, del figlio ...