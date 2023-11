(Di sabato 25 novembre 2023) Non è un grandeper. l’ex Campione del Mondo si è infatti dovuto fermare in Q2 nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo capitolo del Mondiale 2023 di Formula 1. Un risultato deludente che si somma ad un venerdì non irresistibile. Appare chiaro che qualcosa non vada nella monoposto del britannico, così come confermato dal diretto interessato una volta giunto in mixed zone: “Sono sicuro che scopriremo il perché di tutto– ha detto un telegrafico-. Finora ho avutocon laper tutto il fine settimana. Ovviamente cercherò di andare il più avanti possibile in gara“.ha poi proseguito: “George è riuscito ad ottenere il massimo dalla vettura oggi finendo in quarta posizione, dobbiamo fare un ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi sarei proposto alla Red Bull? Non so da dove arrivino le parole di Horner - non lo sento da anni”

Ancora un grande Charles Leclerc in qualifica trascina la Ferrari in prima fila ad Abu Dhabi

... sempre sperando in una domenica non particolarmente brillante per George Russell e. A lato del bellissimo risultato, Leclerc ha dichiarato: 'Visto il weekend fatto finora, non mi ...

Formula 1, la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi a Yas Marina Sky Sport

Diretta F1, è tempo di Qualifiche ad Abu Dhabi: Ferrari cerca la pole FormulaPassion.it

Verstappen conquista la pole position ad Abu Dhabi, Hamilton fuori in Q2

Lewis Hamilton non è riuscito a entrare in Q3, in quanto è stato eliminato in Q2 dopo essersi qualificato con l'11° tempo. George Russell ha mancato la top 3 e un errore all'ultimo giro di Lando ...

Lewis Hamilton: “Tanti problemi con la macchina in questo weekend”

Non è un grande weekend per Lewis Hamilton. l'ex Campione del Mondo si è infatti dovuto fermare in Q2 nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo capitolo del Mondiale 2023 di Formula 1. Un risultato ...