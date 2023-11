L’esordio della Fiorentina in Serie A è a San Siro contro il Milan

Leggi su dailymilan

(Di sabato 25 novembre 2023) Il 20 settembre 1931 ladisputò la sua prima partita nel campionato diA proprio a Sanil. Per i viola questa è una data particolarmente significativa perché, sempre il 20 settembre, questa volta del 1926, lagiocò la sua prima partita in qualità di società calcistica neonata. All’epoca i giocatori vestivano la maglia rossa, mentre il caratteristico colore viola arrivò solamente nel 1929. Infine il 20 settembre 1987 lasconfisse ilche giocava in casa, per 2 reti a 0 di cui una firmata dal grande Roberto Baggio. Nella sua partita d’esordio inA ladel marchese Ridolfi, esponente di una delle più antiche casate nobiliari di Firenze, ...