Lega Basket Femminile | nona giornata | ultime e diretta TV

(Di sabato 25 novembre 2023) Prende il via oggi ladellaA1 che poi si concluderà domani con quattro dei sei match in programma. Un turno in cui riposa la Virtus Bologna e dunque potrebbe rivelarsi cruciale per Venezia, che ha l’opportunità di allungare in classifica al primo posto. Allo stesso modo però, anche Schio può provare ad accorciare il gap con la compagine emiliana. Insomma, tanti incontri che hanno la possibilità di mutare l’esito della classifica in modo determinante. Andiamo dunque a vedere cosa riserva questo turno e dove poterlo seguire inTV.: leCrediti foto: Reyer Venezia FacebookSi parte oggi con due ...