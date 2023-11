Lecce | la libreria festeggia trenta anni Da mattina a notte

Leggi su noinotizie

(Di sabato 25 novembre 2023) Di seguito il comunicato: Una giornata di festa per i 30dellaLiberrima aSabato 25 novembre dalle 10 a mezzalaLiberrima in Corte dei Cicala ai suoi primi 30con una lunga giornata di appuntamenti per tutte le età. Si parte dalle 10 alle 11:30 con il gruppo di lettura LeBook-Tok che si incontrerà per parlare del romanzo Limonov di Emmanuel Carrère (Adelphi). A seguire il Jukebox letterario con studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado Ammirato – Falcone e Ascanio Grandi che proporranno letture da Italo Calvino, Erin Doom, Tolkien, J. D. Salinger e altri. Dalle 12:30 da Gusto Liberrima – All’Ombra del Barocco si potrà fare un aperitivo o pranzare con un menù speciale. Dalle ...