Lecce | “Il grande gioco” Domani

Leggi su noinotizie

(Di sabato 25 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Koreja: Proseguono le domeniche del Teatro in Tasca con il terzo appuntamento in rassegna. Dopo il successo di Voglio la Luna, il 26 novembre ’23 torna a Koreja l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata con IL, uno spettacolo di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro e Francesco Niccolini, che vede in scena accanto allo stesso Fiordelmondo anche Fabio Spadoni, attore con sindrome Down, in una storia che commuove e diverte. Regia e scrittura scenica di Simone Guerro, editing teatrale di Francesco Niccolini. Età consigliata 6-11 anni. Hector e Papios sono due fratelli. Una vita sola. Un, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro relazione: il loro ...