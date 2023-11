Le donne nel mondo condannino Hamas L’appello di Inbal Natan

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) A prescindere dalle differenze ideologiche, etniche, religiose o culturali che le dividono, ledi tutto ilsi uniscono attorno a un interesse comune: fermare la violenza di genere. L’universalità della questione è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1981, con l’istituzione del 25 novembre (che quest’anno cade di sabato) come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le. L’ONU avrebbe poi riconosciuto che lein situazioni di conflitto armato sono particolarmente vulnerabili, nella sua dichiarazione del 1993 sull’argomento. Poiché gli attacchi a sfondo sessuale in situazioni di conflitto sono in aumento, lottare con questo interesse condiviso è diventato sempre più imperativo. In questo momento, in nessun luogo la necessità di riconoscere il dolore, la sofferenza e la ...