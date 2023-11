Le chat dei genitori su Whatsapp | i ghiaccioli di latte materno e altri animali fantastici della maternità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) Con buona pace di Tolstoj, quando si tratta di crescere i figli le famiglie si somigliano tutte, quelle felici e infelici. Nei primi mesi di vita i bambini fanno quasi tutte le stesse cose e non esiste un manuale di istruzioni infallibile peransiosi. La scienza(e paternità) non è stata ancora inventata. Ma quando hai un figlio tutti ti dicono cosa fare: i giornali, le femministe, le suocere, gli osteopati. Negli ultimi anni laè diventato un tema centrale nella civiltàconversazione social e un mercato appetibile per pseudoprofessionisti. Qualcuno ne ha fatto addirittura un mestiere: psicologi, nutrizionisti, farmacisti, avvocati, giornaliste e anche chi un figlio non ce l’ha. Assia Neumann Dayan ha deciso di scrivere un libro (edito da Linkiesta Books) per ...