Le caserma dell’Arma dei Carabinieri di Benevento si accendono di arancione

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale deidie le quattro Compagnie dipendenti di, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo, hanno aderito alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’ONU, illuminando di(simbolo di un futuro senza violenza di genere) le proprie caserme, come segnale tangibile dell’assoluta attenzione e prioritàa invogliare le donne vittime di violenze a denunciare. Nonostante la crisi energetica, l’Arma non ha voluto rinunciare a questo forte segnale simbolico e lo ha fatto senza aumentare i consumi energetici con nuove illuminazioni, ma semplicemente usando quelle già attive. La ...