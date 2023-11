Lazio | Sarri | «Errore clamoroso su Gyomber | ma oggi è inutile giustificarsi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha così parlato dopo la sconfitta rimediata in casa della Salernitana: le dichiarazioni Maurizioha così parlato a Dazn dopo Salernitana-. LE PAROLE – «Abbiamo fatto troppo poco, ècon assenze o unarbitrale, perchéera da espulsione. Però se analizziamo la partita, abbiamo fatto troppo poco. Il rendimento di tanti giocatori non è all’altezza dell’anno scorso, forse è anche colpa mia se certi giocatori non rendono più. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Il gol ci fa piacere per Ciro.avevamo di fronte una squadra che ci dava spazio e tempo, ma siamo arrivati troppo raramente al tiro in porta. C’è ...