Lazio | Sarri | 'Bisogna avere l'umiltà giusta E su Kamada'

Lazio - Sarri in emergenza a Salerno : tanti dubbi e assenze alla ripresa per i biancocelesti

DIRETTA Serie A, Salernitana - Lazio 0 - 0 | Fischio d'inizio! LIVE

... si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A: primo anticipo è quello tra Salernitana e. Maurizio(LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in ...

Lazio, Sarri torna a parlare del germe: "Adesso succede..." La Lazio Siamo Noi

Salernitana - Lazio, i convocati di Sarri: assenti tre titolari, ma torna... La Lazio Siamo Noi

Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, la Lazio è quella affrontata più volte dai campani: otto confronti (3 vittorie, 5 sconfitte), almeno il doppio rispetto a ...

Salernitana - Lazio, Sarri a Dazn: "Oggi partita complessa. A Kamada ho detto..."

Nel prepartita di Salernitana-Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri per parlare della prestazione che si aspetta dai suoi ragazzi: ...