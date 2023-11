Lazio | responso su infortunio Romagnoli | lesione distrattiva al polpaccio destro

Lazio, Casale di nuovo KO: ecco quanto dovrà stare fermo il difensore

Commenta per primo Altre due settimane di stop per Nicolò Casale . Questo, secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport , ilarrivato ieri sera per il difensore della, che martedì aveva avvertito un nuovo problema muscolare. Uno stiramento all'adduttore per il centrale biancoceleste (e non una ricaduta) che ...

