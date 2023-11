Lazio | nessuno come Immobile | è il primo a riuscirci in Serie A

(Di sabato 25 novembre 2023)nella storia dellaA: il dato sul capitano biancoceleste dopo la rete segnata alla Salernitana Il gol che è valso il momentaneo vantaggio dellasulla Salernitana, firmato dal solito Ciro, regala al bomber e capitano dei biancocelesti un traguardo storico. Stando a quanto riferisce infatti Opta, il bomber campano è ilgiocatore diA in grado di raggiungere i 100 gol in trasferta nella competizione. Mailui prima di ora.

Le Provinciali da Gratta e Vinci con doppia sfida

...erano andate in maniera simile con un maggiore vantaggio per FdI che nella circoscrizione2 (... La scelta a Frosinone di non puntare suin particolare da mandare in Provincia può anche ...

Salernitana-Lazio 1-1 LIVE: pareggia Kastanos Sky Sport

Salernitana-Lazio, Inzaghi ci crede: «Questa squadra si salverà» ilmattino.it

Salernitana-Lazio, Inzaghi ci crede: «Questa squadra si salverà»

«Tutti insieme verso il nostro obiettivo», ha postato Pippo Inzaghi sui social prima della seduta di rifinitura di ieri pomeriggio della Salernitana. Poi in campo per provare le ...

Serie A: le formazioni ufficiali di Salernitana-Lazio. Zaccagni e Kamada dal 1' per Sarri

Sono stare rese note le formazioni ufficiali di Salernitana e Lazio, primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A allo stadio Arechi. Nei biancocelesti Maurizio Sarri opta per Zaccagni ...