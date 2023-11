Lazio | Immobile | «Non essere stato convocato in Nazionale è stato strano»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023) Ciro, attaccante della, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match contro la Salernitana. Le dichiarazioni Ciro, attaccante della, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match contro la Salernitana. PAROLE – «Sono più in fiducia e sto meglio fisicamente. Ho la continuità per andare in campo al meglio, oggi sarà un’ occasione per me e per la squadra per fare bene, bisogna dare il massimo. E’nonin, mi sono concentrato sul recuperare la condizione».