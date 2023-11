Lavorare al Trieste Airport | nuove assunzioni

Leggi su udine20

(Di sabato 25 novembre 2023) Nuovi orizzonti alle porte per il Friuli Venezia Giulia che, grazie al piano di sviluppo dei collegamenti e delle infrastrutture intrapreso da, vedrà nei prossimi anni un significativo aumento delle destinazioni e della connettività di un territorio regionale trasfrontaliero di riferimento per i trasporti nel nord est dell’Italia. Una crescita che richiede da subito nuovo personale: da addetti all’assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (GPG – Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro ADHR Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. «Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e ...