Laura Freddi | chi è | età | carriera | chi è il compagno | Instagram | Paolo Bonolis | figlia e matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 sabato e domenica a partire dalle 16.30 e che vede al timone Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata di oggi anche la showgirlche si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore. E lo farà senza filtri!a Oggi è un altro giorno – ANSA/ilcorrieredellacitta.comDagli esordi alladiè nata a Roma il 19 maggio del 1972 ed è una nota showgirl, conduttrice e cantante. È stata lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai, poi è stata velina di Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ...