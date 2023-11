Latina | mazze da baseball e cocci di bottiglia per la lite in strada | donna minaccia i carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 novembre 2023) Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di, nel bel mezzo della notte del 24 novembre 2023, sono intervenuti in Viale Nervi nel comune diper unain corso tra tre persone, due uomini ed una, nel cortile di un’abitazione., sorveglianza speciale per un criminale incallito e pericoloso: “Stia alla larga dai malviventi e si cerchi un lavoro”, rissa nel cortile di un’abitazione Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno sorpreso i due uomini che brandivano rispettivamente unadi vetro rotta ed una mazza da. Lapresente, invece, all’atto del controllo della pattuglia, inspiegabilmente andava in escandescenza, offendeva e ...