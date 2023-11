La vita possibile | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 25 novembre 2023) IlLaalladi una persona vicina al regista Ivano De Matteo e alla moglie Valentina Ferlan, con cui ha scritto la sceneggiatura. Il regista e la compagna hanno intrapreso un percorso di ricerca, incontrando vittime di violenza domestica e esperti in psicologia dell’infanzia, consapevoli del costo emotivo che i figli pagano in queste situazioni difficili. La trama si sviluppa attorno alladi una donna determinata a rompere i legami con un marito violento, intraprendendo il difficile cammino della ricostruzione della sua esistenza. “Ci ha colpito la vicenda di una persona che conosciamo. Avevamo intuito che qualcosa non andava, poi un giorno si è aperta con noi, ci ha raccontato tutto. Non avremmo mai immaginato“, ha ...