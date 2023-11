La storia di Milena Di Gennaro | sopravvissuta alla violenza dell’ex

Leggi su 361magazine

(Di sabato 25 novembre 2023)Di, ladi rinascita di una donna che ha subito lae che èad un tentato femminicidio La tragica vicenda di FilomenaDiinizia il 13 gennaio 2006, quando la giovane donna, allora 26enne, viene raggiunta da diversi colpi di pistola sparati dal suo ex fidanzato, Marcello Monaco. L’episodio accade in via Camilla, a Roma, dovesi trovava per gli studi e per tentare la carriera nell’Arma dei Carabinieri. I due si erano conosciuti a Stornarella, in provincia di Foggia, e avevano avuto una relazione di dieci anni. Lasi era conclusa qualche mese prima, a causa dei comportamenti violenti di Marcello.aveva deciso di ...