La storia del bambino che ha ispirato l' orsetto Winnie the Pooh | ora raccontata in un nuovo libro | pone l' accento su una figura maschile che doveva apparire distante Oggi è l' opposto | affettuosi | quasi amici | ma sempre vicini all' inadeguatezza

(Di sabato 25 novembre 2023) «Questa non è una mica una tragedia, è una barzelletta. La vita è molto avara di tragedie, e ci regala invece una fioritura di barzellette». Valerio Binasco è sul palco, veste i panni di un marito e guarda in faccia quelle intimità familiari che vagano come fantasmi in casa. Matrimonio, fedeltà, maternità, tutte vittime del tempo e dei rancori, sono solo ombre di inettitudine e indifferenza. Accade in Diari d’amore, un’opera ispirata a due commedie di Natalia Ginzburg, che segna il debutto da regista teatrale di Nanni Moretti (fino al 26/11 al teatro Grassi di Milano e poi in tournèe) e che ci conduce esattamente lì, nella linea che segna ogni scommessa domestica: vinci o perdi, testa o croce. Vale in coppia ma anche con i figli. ...