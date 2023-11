La Salernitana ribalta la Lazio in undici minuti e conquista la prima vittoria in campionato

(Di sabato 25 novembre 2023) Gli uomini di Inzaghino i primi tre punti in stagione grazie alle reti di Kastanos e di Candreva, a nulla serve il quinto gol stagionale di Immobile che aveva regalato il vantaggio a Sarri. Tre punti pesantissimi per i granata in ottica salvezza mentre gli ospiti rischiano di restare ingabbiati a metà classifica

All'Arechi, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,e Lazio si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.- Lazio 2 - 1: sintesi e moviola 1 - Inizia il match dell'Arechi. 7 - ...

Il 198° gol in Serie A (100° in trasferta) di Immobile sembrava aver spianato la strada per la Lazio all'Arechi, ma così non è stato. I biancocelesti si spengono ancora ...

