La Prossima Volta è questa | contro la violenza di genere ogni giorno

(Di sabato 25 novembre 2023) Mai più donne molestate, stuprate, uccise. Senza se e senza ma. Non domani, non tra un mese, non tra un anno. Adesso. Anche quest’anno, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, Urban Vision si schiera a supporto delle donne vittime di. False promesse e atteggiamenti considerati ‘normai’ che invece sono violenze a tutti gli effettiLaE, insieme alla Fondazione Una Nessuna Centomila (fondata da Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino, Lella Paladino), dà vita alla campagna dal nome evocativo La. Oggi e domani, domenica 26 novembre, sugli impianti pubblicitari di Roma, Milano e Torino gli spot lasceranno spazio a messaggi dal ...

Mourinho "L'Udinese ha tutto, noi dobbiamo dare di più"

Lasettimana andrà in campo, non con me ma con i preparatori: è in ritardo e non me lo ... L'ultimache ho parlato con loro E' stato ieri, ma non abbiamo parlato del contratto". "...

«La prossima volta è questa», la campagna per dire basta alla ... Vanity Fair Italia

25 Novembre: “La Prossima Volta è questa”. La campagna di Urban ... Media Key

Fuori i primi volti di Sanremo: da Paola e Chiara, all'annuncio dei concorrenti

Tante novità sulla prossima edizione del Festival: dalle conduttrici del PrimaFestival, fino ai due inviati pescati da Tiktok e le anticipazioni sui concorrenti ...