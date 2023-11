La privatizzazione della sanità in Italia | una minaccia per il diritto alla salute

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 25 novembre 2023) Lana è uno dei pilastri del nostro stato sociale, garantito dCostituzione e fondato sul principio di universalità e solidarietà. Ma, negli ultimi anni, il Servizio Sanitario ha subito una progressiva erosione delle sue risorse, delle sue strutture e del suo personale, a favore di una maggiore penetrazione del settore privato, sia accreditato che non, nella gestione e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. La tendenzaha avuto diverse cause e conseguenze, che mettono a rischio la qualità, l’equità e l’accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini, soprattutto per i più vulnerabili e bisognosi. Tra le cause principali...