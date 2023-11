La pasticceria Paolo Riva celebra i suoi primi 10 anni offrendo uno speciale buffet

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Treviglio., punto di riferimento sul territorio per tutti gli amanti del dolce, spegne le sue prime dieci candeline, e lo fa in grande stile. Sabato 25 novembre, dalle ore 16.00 alle 18.00, l’amatissimache prende il nome dal suo fondatore, celebrerà il suo compleannogratuitamente undidolce e salata e un brindisi con il taglio di una torta “molto”. Un invito a cui è impossibile resistere, e chi abita in città lo sa bene: le creazioni artigianali firmatehanno fatto breccia nel cuore di tutti i trevigliesi, e non solo. Una passione, quella per la, sbocciata quandoera ancora bambino: in un tema di terza elementare, infatti, scriveva: ...