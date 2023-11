(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 nov. (askanews) – Esce mercoledì 6 dicembre per Edizioni All Around “Lail”,didella giornalista Antonella. Ilsarà presentato a Roma durante “Più libri più liberi”, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, giovedì 7 dicembre, alle 10.30 al Centro Congressi “La Nuvola” (Sala Nettuno).all’autrice, interverranno Mauro Biani, vignettista di Repubblica e di altre importanti testate che ha disegnato la copertina del, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia e autore della prefazione. Il fenomeno del reclutamento dei, più attuale che mai, è il tema del nuovo ...

La Luce oltre il Buio, storie di bambini soldato nel libro di Napoli

