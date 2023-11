La lotta delle donne iraniane non finirà fin quando non cadrà il regime degli ayatollah

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) «A più di un anno dalla morte di Mahsa Amini non è cambiato molto, per le, forse la situazione è addirittura peggiorata: ilè sempre più forte e riconosciuto e sostenuto». Le parole sono di Pegah Moshir Pour, attivista iraniana cresciuta in Italia che si batte per i diritti. Le pronuncia dal palco del Teatro Franco Parenti di Milano, durante “Donna, Vita, Libertà”, panel del Linkiesta Festival 2023, al fianco dell’attivista iraniana Rayhane Tabrizi, intervistata dal direttore de Linkiesta Christian Rocca. «C’è una generale incapacità a livello mondiale nel capire e conoscere queste dittature: sono quarantaquattro anni che iliraniano si è radicato nel silenzio generale ...